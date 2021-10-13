В Украине состоялся массовый урок в прямом эфире

12 октября состоялся Всеукраинский урок по профориентации "Выбери профессию своей мечты", который посмотрели в прямом эфире школьники и учителя из более 15 тыс. школ всех регионов Украины.

Его организаторами выступили Министерство образования и науки Украины, Институт модернизации содержания образования, Ассоциация инновационного и цифрового образования и компания "HRYOU" при содействии советницы - уполномоченной президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарьи Герасимчук.

Участников поздравил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Ведущая мероприятия, журналистка и психолог Елена Адамова приглашала на сцену звездных гостей, которые делились историями своего успеха, которого они достигли, работая в Украине.

Евгений Клопотенко - шеф-повар, телеведущий, один из 50-ти лучших поваров мира: "Если родители вам говорят, что нужен диплом, - это правда, но самое главное - это знания. В современном мире можно получать знания даже через телефон. Важно то, чего вы на самом деле хотите! Не бойтесь своих желаний и делайте то, что нравится лично вам!"

Жан Беленюк - олимпийский чемпион Токио-2021, народный депутат Украины: "За три недели до начала Олимпиады я травмировался, и хотя многие врачи говорили мне, что выступать я не смогу, вера тренера и команды в меня дала мне силы завоевать для Украины золотую медаль. Никогда не теряйте веры в свою мечту!"

Игорь Гарбарук - заместитель министра образования и науки Украины: "В Украине существует проблема -- 80% выпускников школ хотят поступать в высшие учебные заведения, не осознавая важности профессионально-технического образования. Ведь сегодня материально-техническая база учреждений профтехобразования иногда намного лучше, чем в высших. Делайте свой выбор осознанно!"

Ульяна Пчелкина - чемпионка мира по пара-каратэ, телеведущая, общественный деятель: "Я решила поступать в театральное учебное заведение, но за 2 недели до этого попала в ДТП, и уже 16 лет я не могу ходить. Но я не сдалась и выбрала новые виды деятельности. В пара-каратэ я стала первой чемпионкой мира, начала работу на телевидении, веду активную общественную деятельность. Каждый из нас может иметь несколько профессий, искать себя, постоянно находить новые вызовы для себя".

А секретами того, как определить лучшую профессию для себя, поделилась карьерная консультантка для подростков, которая проводит консультации для детей в разных странах мира, Анна Ризниченко: "Во-первых, ученику нужно самостоятельно выбирать, какой образ жизни ему нравится, во-вторых, надо определиться, что конкретно он хочет делать, в-третьих, с кем или чем хочет работать: с людьми, животными, растениями или предметами. Самое главное, что я бы порекомендовала школьникам, - это делать маленький выбор ежедневно, приучая себя к ответственности за собственную жизнь".

Отныне каждый украинец имеет возможность определить свои способности и таланты и сознательно сделать выбор, кем работать, благодаря Всеукраинскому проекту по профориентации и построению карьеры "Выбери профессию своей мечты" www.hryoutest.in.ua.

"Прежде всего мы предложили пройти профориентационное консультирование и тестирование тем детям, которые больше всего в этом нуждаются: сиротам, лишенным родительской опеки, из малообеспеченных и многодетных семей, обучающихся в 7-11 классах. Теперь мы предлагаем всем ученикам украинских школ и учреждений профессионально-технического образования приобщиться к этому проекту. Следующим этапом станет привлечение студентов высших учебных заведений. Финальный же этап предусматривает участие взрослых граждан Украины, желающих выяснить, в какой сфере они могут стать успешными, ведь в современном мире взрослый человек меняет профессию несколько раз в течение жизни. Таким образом, за этот и последующие годы мы планируем охватить более 10 млн человек. Надеемся, что проект станет настоящим социальным лифтом для украинцев", - поделились планами директор Института модернизации содержания образования Евгений Баженков и исполнительный директор Ассоциации инновационного и цифрового образования Мария Богуслав.

Всеукраинский урок по профориентации "Выбери профессию своей мечты" попал в Национальную Книгу рекордов и получил соответствующий сертификат.