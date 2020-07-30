В Украине сообщили о чрезвычайном уровне пожарной опасности

Сегодня, 30 июля, чрезвычайный уровень пожарной опасности будет наблюдаться в восточных, центральных, некоторых южных и северных областях. Такие данные приводит Украинский гидрометцентр.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, в восточных, центральных регионах, а также в Одесской, Николаевской и Сумской областях сегодня будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Спасатели отмечают, что в этот период увеличится риск возникновения пожаров.

Напомним, в семи областях западной, центральной, северной и восточной Украины ожидаются грозовые дожди, однако погода в большинстве регионах будет сухой и жаркой.

Кроме того, в результате непогоды в Волынской области были повреждены крыши более десятка домов.

Также ранее сообщалось, что погода в Украине изменится с 30 июля из-за того, что в страну идет атмосферный фронт, который принесет с собой небольшое похолодание.