В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности

В Украине 12-15 октября сохранится высокий уровень пожарной опасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сообщается, что несколько дней в Донецкой, Запорожской, Одесской, большинстве районов Черкасской и Кировоградской областей сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Напомним, в субботу, 12 октября, погода в Украине будет без осадков, температура +22. Как сообщают синоптики, 12 октября в Украине осадков не ожидается. Ветер юго-западный, 5-10 м / с, в западных областях ожидаются отдельные порывы 15-20 м / с.

Температура воздуха ночью ожидается до +8 градусов, а днем от +13 до +18. В Одесской области, Закарпатье и Прикарпатье столбики термометров поднимутся до +22 градусов.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, на выходных в Украине будет тепло и солнечно. Температура воздуха в субботу составит +20 градусов, а на северо-востоке будет свежее - +13 +17 градусов. А в воскресенье, 13 октября, во всех областях станет еще теплее: ожидается до +23 градусов.

Также РБК-Украина сообщало, погодные условия в Украине во второй декаде октября улучшатся, но не везде. Бабье лето, по прогнозам синоптиков, продлится вплоть до 15-го октября.