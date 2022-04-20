UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине сняли ограничение на подключение к интернету от Starlink

Фото: вице-премьер Михаил Федоров (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

В Украине временно сняли ограничение на подключение к интернету от Starlink. Данный период продлится, пока действует военное положение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьера, министра по вопросам цифровой трансформации Михаила Федорова.

По его словам, сегодня Нацкомиссия в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи по инициативе Госспецсвязи приняла решение, которым предусмотрено:

  • на период военного положения использование абонентских спутниковых терминалов системы SpaceX Starlink разрешается всем категориям пользователей;
  • внесение изменений в План использования радиочастотного ресурса для нормирования условий работы системы SpaceX Starlink на территории Украины в соответствии с этим решением.

Напомним, ранее сообщалось, что Starlink откроет свое представительство в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Михаил ФедоровSpaceXИнтернет