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Украине надо смотреть на Финляндию, она в ЕС, но не в НАТО, - глава Мюнхенской конференции

Новина українською →
Украина, Понедельник 06 декабря 2021 12:55
Украине надо смотреть на Финляндию, она в ЕС, но не в НАТО, - глава Мюнхенской конференции Фото: (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер подчеркнул, что Украине стоит ориентироваться на Финляндию. По его словам, страна состоит в Евросоюзе, однако не является членом НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt.

Ишингер считает, что президент РФ Владимир Путин думает, что занимает оборонительную позицию, называя красными линиями вступление Украины в НАТО.

"Им (Путиным, - ред.) давно движет страх, что Америка все-таки захочет принять Украину и Грузию в НАТО. Это красная линия для России. Нельзя сказать, что Украина и Грузия никогда не могут стать членами НАТО. Но мы могли бы предложить Украине немного сориентироваться на финнов в более долгосрочной перспективе. Финляндия - член ЕС, но не НАТО", - сказал он.

В то же время глава Мюнхенской конференции не верит, что Россия готова к наступлению на Украину. По его мнению, власти РФ понимают, что за атаку на соседнюю страну придется дорого заплатить. При этом Ишингер считает, что Западу стоит с позиции силы вести переговоры с РФ.

Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил, что принятие решения о вступлении Украины в НАТО будет носить политический характер. Однако в Альянсе нет согласия по этому поводу.

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