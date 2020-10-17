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В Украине смертность от коронавируса менее 2%, - Ляшко

Киев, Суббота 17 октября 2020 18:47
В Украине смертность от коронавируса менее 2%, - Ляшко
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Смертность от коронавируса в Украине составляет 2%, или даже меньше. К летальным случаям относят также смерть зараженного коронавирусом, но не от COVID-19.

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью "Радио Свобода".

По словам Ляшко, несмотря на то, что Министерство здравоохранения не пересматривало механизм подсчета летальных случаев, смертность от коронавируса в Украине остается низкой.

"То есть человек умер, и если у него была диагностирована коронавирусная болезнь, он попадает в нашу статистику. Не вследствие коронавирусной болезни, а когда умер с коронавирусной болезнью. И у нас все равно летальность сегодня уже меньше чем 2%", - пояснил он.

Как отметил санитарный врач, смертность от коронавируса снижается и в мире. Так, летальность в мире снизилась с 7% до 3%.

"То есть врачи уже нашли определенные подходы для выведения из критического состояния больных коронавирусной болезнью", - добавил Ляшко.

Напомним, в Киевской школе экономики прогнозировали, что до конца 2020 года жертвами коронавируса могут стать 20 тысяч украинцев.

Кроме того, на днях в Киеве был установлен антирекорд по суточному количеству умерших с COVID-19.

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Новости Украины Общество КоронавируспреступленияВиктор ЛяшкоМинистерство здравоохранения Украины

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