В Украине смертность от коронавируса менее 2%, - Ляшко

Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Смертность от коронавируса в Украине составляет 2%, или даже меньше. К летальным случаям относят также смерть зараженного коронавирусом, но не от COVID-19.

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью "Радио Свобода".

По словам Ляшко, несмотря на то, что Министерство здравоохранения не пересматривало механизм подсчета летальных случаев, смертность от коронавируса в Украине остается низкой.

"То есть человек умер, и если у него была диагностирована коронавирусная болезнь, он попадает в нашу статистику. Не вследствие коронавирусной болезни, а когда умер с коронавирусной болезнью. И у нас все равно летальность сегодня уже меньше чем 2%", - пояснил он.

Как отметил санитарный врач, смертность от коронавируса снижается и в мире. Так, летальность в мире снизилась с 7% до 3%.

"То есть врачи уже нашли определенные подходы для выведения из критического состояния больных коронавирусной болезнью", - добавил Ляшко.

Напомним, в Киевской школе экономики прогнозировали, что до конца 2020 года жертвами коронавируса могут стать 20 тысяч украинцев.

Кроме того, на днях в Киеве был установлен антирекорд по суточному количеству умерших с COVID-19.