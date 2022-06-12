В Украине нет случаев холеры, но увеличиваются риски в Мариуполе, - Кузин

По состоянию на сегодня в Украине не было зафиксировано ни одного случая холеры. Но из-за разрушений растут риски в оккупированном Мариуполе.

"В период с 1 июня было обследовано более 440 больных с острыми кишечными инфекциями, среди них 165 на предмет инфицирования холерой. Также с профилактической целью было обследовано 6 здоровых людей. Ни в одном случае холерных вибрионов обнаружено не было", - отметил главный санитарный врач Игорь Кузин.

В то же время на сегодня сложно получить информацию с временно оккупированных территорий, в частности из Мариуполя. Сообщается, что риски распространения инфекционных заболеваний там растут. Это связано со значительными разрушениями инфраструктуры, в результате чего смешиваются канализационные воды с питьевой и подземными водами, происходит загрязнение колодцев.