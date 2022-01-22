В Украине школы переходят на онлайн-обучение: кто с понедельника не сядет за парты

С понедельника, 24 января, школы в некоторых областях Украины переходят на дистанционное обучение. Это связано с резким скачком заболеваемости сезонными вирусными недугами и COVID-19.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Из-за роста динамики заболеваемости местные власти в регионах приняли решение о переводе школьников на онлайн-занятия. Такие меры будут касаться не только общеобразовательных школ/гимназий/лицеев, но и школ для внеклассных уроков. При этом дошкольные учреждения будут работать в обычном режиме.
С 24 января по 7 февраля школы Ужгорода переходят на дистанционное обучение. Это связано с ростом заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и COVID-19.
Двухнедельный карантин с дистанционной формой обучения относится также к городским художественным и спортивным школам. Детские дошкольные учреждения будут работать в обычном режиме.
С 24 января ученики 5-11 классов из-за роста заболевания COVID перейдут на дистанционную форму обучения. Она продлится в течение двух недель - до 7 февраля.
С понедельника также будет приниматься решение по младшим классам. При этом внешкольная школа с 24 января также перейдет на дистанционную форму.
С 24 января по 7 февраля все школы области переходят на дистанционное обучение. Такое решение 20 января приняла областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям во время своего заседания.
С 24 января ученики 5-11 классов и воспитанники учреждений внешкольного образования переходят на дистанционное обучение. Решение комиссии будет действовать в течение двух недель – до 4 февраля включительно.
В случае ухудшения эпидемической ситуации – возможно внеочередное проведение заседания комиссии.
В нескольких областях администрации школ приняли решение о переходе на дистанционное обучение из-за участившихся сообщений о минировании.
Четыре школы в городе перешли на дистанционное обучение еще с 18 января. Такое решение приняли из-за регулярных сообщений о минировании.
Там департамент образования и гуманитарной политики с 17 января рекомендует всем школам города вести учебу в дистанционном формате. Это связано с тем, что с 12 января ежедневно поступают сообщения о минировании заведений общего среднего образования города, что ставит под угрозу сохранение жизни и здоровья участников образовательного процесса.
Напомним, 21 января в Киеве поступило сообщение о минировании школ города. Правоохранители провели проверки.