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В Україні сьогодні помітно похолодає

Новини » Суспільство    02.04.2019 - 08:00
В Україні сьогодні помітно похолодає
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Погода в Україні 2 квітня буде сухою і малохмарною

Погода на сьогодні: 2 квітня 2019 на більшій частині України опадів не очікується, дощі пройдуть лише на сході, температура повітря вдень опуститься до +14. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході сонячно і без опадів, вдень від +9 до +14, вночі від -2 до +1. На півночі також опадів не очікується, вдень від +7 до +11, а вночі від -2 до +1. В центрі вдень від +8 до +11, вночі від -1 до +2.

На сході дощі, вдень від +7 до +11, вночі від +1 до +4. На півдні вдень від +9 до +14, вночі від +1 до +4. У Криму вдень від +9 до +11, вночі від +2 до +4.

Зазначимо, сьогодні у порівнянні зі вчорашнім днем помітно похолодає і місцями температура повітря опуститься до +7. Крім того, в нічний час повернуться заморозки.

В Україні сьогодні помітно похолодаєВ Україні сьогодні помітно похолодає

Фото: погода в Україні

Погода у Києві на сьогодні

В столиці України 2 квітня сухо і малохмарно, вдень від +9 до +11, вночі від -1 до +1, вітер північно-східний, 7-12 м/с.

В Україні сьогодні помітно похолодаєВ Україні сьогодні помітно похолодає

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