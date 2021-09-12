В Украине сегодня сохранится теплая и солнечная погода

Погода в Украине

Сегодня на всей территории страны сохранится температура воздуха на уровне +25-27 градусов. Прохладнее будет в западных областях, где прогнозируют +23-25 градусов.

Ночью теплее всего будет в южных областях +14-16 градусов.

Прохладнее в восточных и центральных +11-13 градусов.

В северных и западных областях ночные показатели термометров опустятся до +9-11 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня будет солнечно и ясно. Температура воздуха там прогреется до +23-25 градусов днем.

Ночью опустится до +11-13 градусов.