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В Украине сегодня сохранится теплая и солнечная погода

Автор: Инна Собора

В течение сегодняшнего дня в Украине сохранится теплая погода. Осадков не прогнозируют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня на всей территории страны сохранится температура воздуха на уровне +25-27 градусов. Прохладнее будет в западных областях, где прогнозируют +23-25 градусов.

Ночью теплее всего будет в южных областях +14-16 градусов.

Прохладнее в восточных и центральных +11-13 градусов.

В северных и западных областях ночные показатели термометров опустятся до +9-11 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня будет солнечно и ясно. Температура воздуха там прогреется до +23-25 градусов днем.

Ночью опустится до +11-13 градусов.

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Погода в Украине