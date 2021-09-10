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В Украине сегодня сохранится пожарная опасность

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Пятница 10 сентября 2021 08:20
В Украине сегодня сохранится пожарная опасность Фото: в Украине объявили пожарную опасность (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Инна Собора

В Украине на сегодня объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Предупреждение касается почти половины областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, 10 сентября в южных, Полтавской, Винницкой, Донецкой и Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Предупреждение касается того, что погодные условия опасны, несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется проявлять максимальную осторожность при пребывании в зоне действия погодных явлений.

Ранее сообщалось, что в Украине сегодня продолжает держаться теплая погода. Температура воздуха днем достигнет +26.

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