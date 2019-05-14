В Украине сегодня резко потеплеет

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве сегодня без осадков, днем до +24

Погода в Украине 14 мая 2019 будет преимущественно сухой, дожди с грозами ожидаются только на западе, температура воздуха днем будет достигать +25. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на востоке Украины сухо и малооблачно, днем от +22 до +24, ночью от +11 до +13. В центральных регионах днем от +22 до +24, ночью от +11 до +13. На юге днем от +20 до +25, ночью от +11 до +13. В Крыму днем от +22 до +24, ночью от +11 до +13.

На западе Украины ожидаются дожди с грозами, днем от +17 до +22, ночью от +9 до +11. В северных областях без осадков, днем от +22 до +24, ночью от +11 до +13.

Фото: прогноз погоды в Украине

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 14 мая сухо и малооблачно, днем от +22 до +24, ночью от +11 до +13, ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Фото: погода в Киеве и области