В Україні сьогодні різко потеплішає

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Сьогодні в Києві без опадів, вдень до +24

Погода в Україні 14 травня 2019 буде переважно сухою, дощі з грозами очікуються тільки на заході, температура повітря вдень сягатиме +25. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на сході України сухо і малохмарно, вдень від +22 до +24, вночі від +11 до +13. У центральних регіонах вдень від +22 до +24, вночі від +11 до +13. На півдні вдень від +20 до +25, вночі від +11 до +13. У Криму вдень від +22 до +24, вночі від +11 до +13.

На заході України очікуються дощі з грозами, вдень від +17 до +22, вночі від +9 до +11. У північних областях без опадів, вдень від +22 до +24, вночі від +11 до +13.

Фото: прогноз погоди в Україні

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 14 травня сухо і малохмарно, вдень від +22 до +24, вночі від +11 до +13, вітер північно-східний, 3-8 м/с.

Фото: погода в Києві та області