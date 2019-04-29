В Україні сьогодні прогнозуються дощі з грозами

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Дощі з грозами очікуються майже по всій країні

Погода в Україні 29 квітня 2019 буде дощовою, місцями очікуються грози, температура повітря вдень до +22. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

У східних областях очікується дощ з грозами, температура очікується до +17 вдень, вночі до +11. В центральних областях також опади у вигляді дощів з грозами, температура до +18 вдень, вночі до +11.

У південних областях слабкі дощі з грозами, температура вдень очікується на рівні +22, вночі - +11. У Криму мінлива хмарність, температура до +21 градусів.

У північних областях також дощі з грозами, вдень очікується до +15 градусів, вночі температура опуститься до +13.

У західних областях синоптики прогнозують дощі з грозами, вдень до +18, вночі - +11.

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 29 квітня пройдуть дощі з грозами, вдень від +11 до +13, вночі до +13, вітер південно-західний, 5-10 м/с.