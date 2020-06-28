В Украине сегодня празднуют День Конституции

В воскресенье, 28 июня, в Украине празднуют День Конституции. Этот день в стране является официальным выходным.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Из-за пандемии в нашей стране впервые в истории были отменены торжественные и массовые мероприятия по случаю Дня Конституции.

Основной закон Украины был принят в 9.18 утра 28 июня 1996 года. За него отдали голоса 315 народных депутатов (при 300 необходимых), и они голосовали отдельно за каждую статью. Для этого Рада была вынуждена непрерывно проработать 24 часа.

Из всех постсоветских республик, Украина приняла Конституцию последней. Запад назвал ее одной из самых демократичных в мире.

28 июня - государственный праздник и официальный выходной в Украине. Это единственный праздник, который закреплен в самой Конституции, которая состоит из 15 разделов и 161 статьи.

Начиная с Леонида Кучмы каждый президент хотел изменить Конституцию.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на День Конституции, максимальная температура будет достигать +32 градусов.

Также ранее сообщалось, что банковская система и почтовые отделения в праздничные дни по случаю Дня Конституции 28 июня будут работать по особому графику.