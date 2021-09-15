В Украине сегодня похолодает, но не везде: какой будет погода

Погода в Украине

Прохладнее сегодня будет в северных регионах. Там днем ​​прогнозируют +19-21 градуса. Ночью +7-9.

В центральных областях ожидается +20-22 днем ​​и +9-11 градусов ночью.

На западе страны температура воздуха прогреется до +20-22 днем, а ночью только до +8-10 градусов.

В восточных областях будет +22-24 градуса днем ​​и +11-13 ночью.

На юге страны сегодня теплее. Там ожидается +24-26 днем ​​и +13-15 ночью.

Погода в Киеве

В столице сегодня температура воздуха будет держаться на уровне +20-22 днем ​​и +9-11 ночью.

Осадков, как и по всей Украине, не прогнозируют.