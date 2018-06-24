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В Украине сегодня ожидаются сильные ливни и град

НовостиОбщество    24.06.2018 - 10:00
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Также спасатели предупредили об изменении гидрологической ситуации

В Украине сегодня, 24 июня, ожидаются грозы, сильные ливни, град и шквалы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"24 июня утром на Левобережье, днем на востоке страны - грозы, местами - сильные ливни, град и шквалы 17-22 м/с", - говорится в сообщении.

Также спасатели предупредили об изменении гидрологической ситуации.

"Сегодня, 24 июня в р. Прут на участке Черновцы - госграница, в связи с  паводком, ожидается продолжение роста уровней воды на 0,2 - 0,7 м над вчерашними, 23 июня на 8 часов", - добавили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, сообщается, что утром на реке Прут - Черновцы ожидается прохождение максимального уровня паводка 75 - 125 см над нулем поста.

"Максимальный расход - 80 - 190 м3/сек. вчера, 23 июня, в 8 час уровень воды на гидропосте Черновцы составлял 58 см над нулем поста", - отметили в ГСЧС.

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал о том, какая погода ждет украинцев в июле.

Синоптики предупреждают о грозах, сильных ливнях, граде и шквалах Погода на сегодня: в Украине дожди, температура до +33
Теги публикации: Гидрометцентр, гроза  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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