В Україні сьогодні очікуються грози

Ілюстративне фото (twitter.com/kmda_official)

В столиці України без опадів

Погода в Україні 16 червня буде місцями дощовою з грозами, температура повітря становитиме до +34 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на сході країни очікуються грози, температура повітря вдень +28 +32, вночі +17+19. У центральних регіонах без опадів, температура повітря вдень +29 +34, вночі +17 +20. На півдні без опадів, окрім Одеської області, температура повітря вдень +31 +34, вночі +19 +23. У Криму без опадів, температура вдень +30 +32, вночі +17 +19.

На заході країни очікується дощ з грозами, температура повітря вдень +29 +33, вночі +16 +20. У північних областях без опадів, температура вдень +28 +30, вночі +15+19 градусів.

Погода у Києві на сьогодні

У столиці 16 червня без опадів, температура повітря вдень +30 +32, вночі +18 +20.