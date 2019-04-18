В Украине сегодня ожидается потепление

Погода в Украине 18 апреля 2019 будет заметно теплее, практически на всей территории сухо и малооблачно, температура воздуха днем до +20. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе преимущественно без осадков, дожди пройдут в Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях, днем от +11 до +20, ночью от +3 до +7. На севере без осадков, днем от +9 до +14, а ночью от -3 до +4. В центре днем от +10 до +14, ночью от +1 до +5.

На востоке сухо и без осадков, днем от +8 до +12, ночью от -1 до -4. На юге днем от +10 до +14, ночью от +2 до +6. В Крыму днем от +12 до +14, ночью от +3 до +5.

Отметим, в ночное время 18-19 апреля в центральных (кроме Винницкой), Киевской, Житомирской, Ровенской, Волынской и Львовской областях ожидаются заморозки на поверхности почвы до -5. В восточных, Черниговской и Сумской областях прогнозируются в сильные заморозки в воздухе до -3.

Фото: погода в Украине 18 апреля

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 18 апреля без осадков, днем от +12 до +14, ночью от +2 до +4, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Фото: погода в Киеве и области