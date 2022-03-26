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В Україні сьогодні відкриють кілька гуманітарних коридорів: список

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Київська область, Субота 26 березня 2022 09:46
В Україні сьогодні відкриють кілька гуманітарних коридорів: список Фото: в Україні сьогодні відкриють кілька гуманітарних коридорів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

На суботу, 26 березня, погоджено чотири гуманітарні коридори в Україні. По них зможуть евакуюватися люди із зони бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення українського омбудсмена Людмили Денисової в Facebook.

З Фастова в село Плесецьке Київської області: Фастів - Фастівець - Клеханівка - Митниця - траса м-05 - Калинівка - Плесецьке (сільрада вул. Центральна, д. 57,с. Плесецьке).

З Білгородки в Северинівку: Білогородка - Петрушки – Шпитки – Мрія – Любимівка – Березівка – Северинівка (вул. І.Мазепи 20, с.Северинівка).

З Білої Церкви в Червону Слободу: Біла Церква - Фастів - Хомутець - Брусилів - Ставище - Небелиця - Юров - Червона Слобода (торговий центр, вул. Л.Українки, д.46, Червона Слобода).

З Білої Церкви в Бородянку: Біла Церква - Фастів – Брусилів – Кочерів – Біла Криниця – Пісківка – Бородянка (вул. Центральна 331, Бородянка).

При цьому в районі Романівського мосту працюватиме пункт евакуації для прийому евакуйованого пішим ходом населення Ірпеня.

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