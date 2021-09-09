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В Украине сегодня будет тепло и солнечно: прогноз погоды на четверг

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Украина, Четверг 09 сентября 2021 08:00
В Украине сегодня будет тепло и солнечно: прогноз погоды на четверг Фото: в Украине сегодня будет тепло и солнечно (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 9 сентября на всей территории Украины ожидается сухая и теплая погода. Местами прогнозируется небольшая облачность, ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

В западных областях температура воздуха сегодня будет колебаться в пределах +22 +25 градусов днем, а ночью опустится до +6 +10. Без осадков.

На Севере синоптики прогнозируют +21 +24 градуса днем, а ночью до +8 +10. Осадков также не прогнозируют.

На востоке страны синоптики обещают сегодня днем до +20 +24 градусов без осадков, ночью столбики термометра упадут до +6 +9 градусов.

В южных регионах температура воздуха прогреется днем до +22 +25 градусов, а ночью составит +8 +13.

В центре страны синоптики также прогнозируют сухую и солнечную погоду, днем ожидается +22 +24 градуса, а ночью столбики термометра покажут +8 +10 градусов.

В Украине сегодня будет тепло и солнечно: прогноз погоды на четверг

Погода в Киеве

В Киеве сегодня солнечно и без осадков. Температура воздуха в столице будет достигать днем +23 +25 градусов, а ночью снизится до +9 +11.

В Украине сегодня будет тепло и солнечно: прогноз погоды на четверг

Напомним, что синоптики рассказали, когда закончится бабье лето и начнется дождливая осень.

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