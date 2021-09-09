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В Україні сьогодні буде тепло і сонячно: прогноз погоди на четвер

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Україна, Четвер 09 вересня 2021 08:00
В Україні сьогодні буде тепло і сонячно: прогноз погоди на четвер Фото: в Україні сьогодні буде тепло і сонячно (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 9 вересня на всій території України очікується суха та тепла погода. Подекуди прогнозується невелика хмарність, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

У західних областях температура повітря сьогодні коливатиметься в межах +22 +25 градусів вдень, а вночі опуститься до +6 +10. Без опадів.

На Півночі синоптики прогнозують +21 +24 градуси вдень, а вночі до +8 +10. Опадів також не прогнозують.

На сході країни синоптики обіцяють сьогодні вдень до +20 +24 градусів без опадів, вночі стовпчики термометра впадуть до +6 +9 градусів.

У південних регіонах температура повітря прогріється вдень до +22 +25 градусів, а вночі становитиме +8 +13.

У центрі країни синоптики також прогнозують суху та сонячну погоду, вдень очікується +22 +24 градуси, а вночі стовпчики термометра покажуть +8 +10 градусів.

В Україні сьогодні буде тепло і сонячно: прогноз погоди на четвер

Погода в Києві

У Києві сьогодні сонячно та без опадів. Температура повітря в столиці сягатиме вдень +23 +25 градусів, а вночі знизиться до +9 +11.

В Україні сьогодні буде тепло і сонячно: прогноз погоди на четвер

Нагадаємо, що синоптики розповіли, коли закінчиться бабине літо і почнеться дощова осінь.

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