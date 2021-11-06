В Украине уже сделали более 19 миллионов прививок от COVID

С начала вакцинальной кампании в Украине сделали более 19 млн прививок от COVID-19. Полностью вакцинированы 7,8 млн украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава .

С начала вакцинальной кампании привит 11 269 341 человек, из них получили одну дозу - 11 269 339 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 7 858 507 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 19 127 846 прививок.

По данным Минздрава, за сутки 5 ноября в Украине 278 917 человек вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 183 294 человека, полностью иммунизированы - 95 623 чел.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в конце октября 2021 года не готовы вакцинироваться от COVID-19 меньше половины украинцев (43%). При этом 36% опрошенных заявили, что уже вакцинировались (первая или вторая прививка), 18% сказали, что готовы вакцинироваться.

По данным опроса Центра Разумкова, среди украинцев нет единого мнения по вопросу, какой способ борьбы с распространением коронавируса является наиболее действенным. Около трети опрошенных (31,1%) назвали тотальную вакцинацию населения.