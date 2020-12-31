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В Украине руководителя САП снова будут назначать на 5 лет

Украина, Четверг 31 декабря 2020 11:01
В Украине руководителя САП снова будут назначать на 5 лет
Фото: САП (facebook.com sap.gov.ua)
Автор: Юлия Струк

В Украине возобновили срок пребывания в должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Соответствующий закон сегодня вступил в силу.

Документ вчера был опубликован в издании "Голос Украины".

Он уточнил положение части четвертой статьи 39 закона "О прокуратуре". Ранее действие этой нормы была приостановлено.

Данный закон восстанавливает положение, согласно которому руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры назначается на должность сроком на 5 лет.

Напомним, Верховная рада одобрила этот закон в начале декабря. За него проголосовали 289 парламентариев.

Как писало РБК-Украина, в начале октября президент Украины Владимир Зеленский рассчитывал, что новый антикоррупционный прокурор будет избран в ближайшие месяцы.

В материале РБК-Украина "Большая перестановка: что власть планирует делать с руководством НАБУ и САП" сообщалось, что новым главой САП может стать депутат от "Слуги народа" и глава комитета правовой политики Андрей Костин.

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