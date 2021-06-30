ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине рост COVID-случаев: 633 заражения в сутки

Новина українською →
Киев, Среда 30 июня 2021 08:14
В Украине рост COVID-случаев: 633 заражения в сутки Фото: в Украине рост COVID-случаев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине обнаружили 633 новых случая коронавируса за минувшие сутки. Больше всего новых заражений в Киеве и Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки госпитализировали 360 человек, умерли 40 пациентов, а выздоровели - 2 294. За вчера протестовали методом ПЦР - 22 511 человек, методом ИФА - 9581 человека, экспресс-тестами - 13 702 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (225), Донецкой (48), Харьковской (34), Луганской (32) и Львовской (30) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 2 235 096 человек;
  • выздоровели - 2 166 668 человек;
  • летальных исходов - 52 340;
  • проведения ПЦР-тестов - 10 840 333.

Вчера Минздрав сообщал о 182 новых случаях коронавируса, что в несколько раз меньше, чем сегодня.

Напомним, в мире обнаружили более 182,5 миллиона случаев коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения дала рекомендации по защите от штамма коронавируса "Дельта".

Читайте РБК-Украина в Google News
COVID-19
NEWS
В Украине рост COVID-случаев: 633 заражения в сутки
В Украине рост COVID-случаев: 633 заражения в сутки
DAILY
Американская надежда. Могут ли США изменить ход переговоров по Донбассу
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Американская надежда. Могут ли США изменить ход переговоров по Донбассу