В Украине рост COVID-случаев: 633 заражения в сутки
В Украине обнаружили 633 новых случая коронавируса за минувшие сутки. Больше всего новых заражений в Киеве и Донецкой области.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За сутки госпитализировали 360 человек, умерли 40 пациентов, а выздоровели - 2 294. За вчера протестовали методом ПЦР - 22 511 человек, методом ИФА - 9581 человека, экспресс-тестами - 13 702 человека.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (225), Донецкой (48), Харьковской (34), Луганской (32) и Львовской (30) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2 235 096 человек;
- выздоровели - 2 166 668 человек;
- летальных исходов - 52 340;
- проведения ПЦР-тестов - 10 840 333.
Вчера Минздрав сообщал о 182 новых случаях коронавируса, что в несколько раз меньше, чем сегодня.
Напомним, в мире обнаружили более 182,5 миллиона случаев коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения дала рекомендации по защите от штамма коронавируса "Дельта".