В Україні ріст COVID-випадків: 633 зараження за добу
В Україні виявили 633 нових випадки коронавірусу за минулу добу. Найбільше нових заражень у Києві та Донецькій області.
Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
За добу госпіталізували 360 осіб, померли 40 пацієнтів, а одужали - 2 294. За вчора протестували методом ПЛР - 22 511 осіб, методом ІФА - 9 581 особу, експрес-тестами - 13 702 особи.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (225), Донецькій (48), Харківській (34), Луганській (32) та Львівській (30) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли - 2 235 096 осіб;
- одужали - 2 166 668 осіб;
- летальних випадків - 52 340;
- проведено ПЛР-тестувань - 10 840 333.
Вчора МОЗ повідомляв про 182 нових випадки коронавірусу, що в декілька разів менше, ніж сьогодні.
Нагадаємо, у світі виявили понад 182,5 мільйона випадків коронавірусу.
Всесвітня організація охорони здоров’я надала рекомендації щодо захисту від штаму коронавірусу "Дельта".