ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні ріст COVID-випадків: 633 зараження за добу

Новость на русском →
Київ, Середа 30 червня 2021 08:14
В Україні ріст COVID-випадків: 633 зараження за добу Фото: в Україні ріст COVID-випадків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні виявили 633 нових випадки коронавірусу за минулу добу. Найбільше нових заражень у Києві та Донецькій області.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

За добу госпіталізували 360 осіб, померли 40 пацієнтів, а одужали - 2 294. За вчора протестували методом ПЛР - 22 511 осіб, методом ІФА - 9 581 особу, експрес-тестами - 13 702 особи.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (225), Донецькій (48), Харківській (34), Луганській (32) та Львівській (30) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли - 2 235 096 осіб;
  • одужали - 2 166 668 осіб;
  • летальних випадків - 52 340;
  • проведено ПЛР-тестувань - 10 840 333.

Вчора МОЗ повідомляв про 182 нових випадки коронавірусу, що в декілька разів менше, ніж сьогодні.

Нагадаємо, у світі виявили понад 182,5 мільйона випадків коронавірусу.

Всесвітня організація охорони здоров’я надала рекомендації щодо захисту від штаму коронавірусу "Дельта".

Читайте РБК-Україна в Google News
COVID-19
NEWS
В Україні ріст COVID-випадків: 633 зараження за добу
В Україні ріст COVID-випадків: 633 зараження за добу
DAILY
Американська надія. Чи можуть США змінити хід переговорів щодо Донбасу
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Американська надія. Чи можуть США змінити хід переговорів щодо Донбасу