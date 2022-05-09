В Украине из-за российской агрессии погибли 226 детей

С начала полномасштабного вторжения России В Украину из-за действий страны-агрессора погибли 226 детей. При этом еще более 415 пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Facebook .

"По состоянию на утро 9 мая 2022 более 641 ребенок пострадал в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. При этом по официальным данным 226 детей погибли и более 415 ранены", - говорится в сообщении.

Больше всего пострадало детей в: