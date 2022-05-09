В Украине из-за российской агрессии погибли 226 детей
Фото: В Украине из-за российской агрессии погибли 226 детей (Getty Images)
С начала полномасштабного вторжения России В Украину из-за действий страны-агрессора погибли 226 детей. При этом еще более 415 пострадали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Facebook.
"По состоянию на утро 9 мая 2022 более 641 ребенок пострадал в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. При этом по официальным данным 226 детей погибли и более 415 ранены", - говорится в сообщении.
Больше всего пострадало детей в:
- Донецкой области – 139,
- Киевской – 116,
- Харьковской – 99,
- Черниговской – 68,
- Херсонской – 46,
- Николаевской – 44,
- Луганской – 44,
- Запорожской – 28,
- Сумской – 17,
- Киеве – 16,
- Житомирской – 15.
Напомним, вчера в Днепропетровской области 12-летний мальчик погиб от взрыва кассетного боеприпаса.
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