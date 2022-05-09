ru ua
Пн, 09 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Украине из-за российской агрессии погибли 226 детей

Новина українською →
Киев, Понедельник 09 мая 2022 08:56
В Украине из-за российской агрессии погибли 226 детей Фото: В Украине из-за российской агрессии погибли 226 детей (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабного вторжения России В Украину из-за действий страны-агрессора погибли 226 детей. При этом еще более 415 пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Facebook.

"По состоянию на утро 9 мая 2022 более 641 ребенок пострадал в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. При этом по официальным данным 226 детей погибли и более 415 ранены", - говорится в сообщении.

Больше всего пострадало детей в:

  • Донецкой области – 139,
  • Киевской – 116,
  • Харьковской – 99,
  • Черниговской – 68,
  • Херсонской – 46,
  • Николаевской – 44,
  • Луганской – 44,
  • Запорожской – 28,
  • Сумской – 17,
  • Киеве – 16,
  • Житомирской – 15.

Напомним, вчера в Днепропетровской области 12-летний мальчик погиб от взрыва кассетного боеприпаса.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дети войны Война России против Украины
NEWS
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
DAILY
Денис Шмыгаль: Все, что люди потеряли, мы вернем за счет оккупанта
Ростислав Шаправский, Владислав Красинский Денис Шмыгаль: Все, что люди потеряли, мы вернем за счет оккупанта