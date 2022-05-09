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В Україні через російську агресію загинули 226 дітей

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Київ, Понеділок 09 травня 2022 08:56
В Україні через російську агресію загинули 226 дітей Фото: в Україні через російську агресію загинули 226 дітей (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну через дії країни-агресора загинули 226 дітей. При цьому ще понад 415 постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Офісу генерального прокурора в Facebook.

"Станом на ранок 9 травня 2022 року понад 641 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. При цьому за офіційними даними 226 дітей загинули і більше ніж 415 поранені", - йдеться в повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у:

  • Донецькій області - 139,
  • Київській - 116,
  • Харківській - 99,
  • Чернігівській - 68,
  • Херсонській - 46,
  • Миколаївській - 44,
  • Луганській - 44,
  • Запорізькій - 28,
  • Сумській - 17,
  • Києві - 16,
  • Житомирській - 15.

Нагадаємо, вчора у Дніпропетровській області 12-річний хлопчик загинув від вибуху касетного боєприпасу.

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