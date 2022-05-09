В Україні через російську агресію загинули 226 дітей
Фото: в Україні через російську агресію загинули 226 дітей (Getty Images)
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну через дії країни-агресора загинули 226 дітей. При цьому ще понад 415 постраждали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Офісу генерального прокурора в Facebook.
"Станом на ранок 9 травня 2022 року понад 641 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. При цьому за офіційними даними 226 дітей загинули і більше ніж 415 поранені", - йдеться в повідомленні.
Найбільше постраждало дітей у:
- Донецькій області - 139,
- Київській - 116,
- Харківській - 99,
- Чернігівській - 68,
- Херсонській - 46,
- Миколаївській - 44,
- Луганській - 44,
- Запорізькій - 28,
- Сумській - 17,
- Києві - 16,
- Житомирській - 15.
Нагадаємо, вчора у Дніпропетровській області 12-річний хлопчик загинув від вибуху касетного боєприпасу.
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