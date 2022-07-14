В Украине российские офицеры убили своего солдата и списали на войну, - перехват ГУР

Два российских офицера убили своего содата, а следы пытки на теле забинтовали, чтобы скрыть преступление. Однако свидетели не стали замалчивать правду и сейчас делятся этой информацией со своими знакомыми и родными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР МО Украины .

В перехвате жена российского оккупанта простит того найти любые возможности, чтобы вернуться с войны домой. Советует обратиться к матери, у которой связи в больницах, с целью получить справку о непригодности к службе.

Потом рассказывает историю о своей знакомой у которой сына убили в Украине.

"Его привезли. Она хотела его помыть, в другой гроб переложить. А он был весь забинтован. Прошел месяц и пришел его друг из армии, у него контракт закончился. Он тоже там был. Пришел к матери и сказал, что его убили свои два офицера. И что он был весь избит. Он говорит, у меня контракт закончился, я пойду главным свидетелем", - рассказывает жена окупанту.

Она добавляет, что после этих слов родители убитого бурята решили провести эксгумацию тела для экспертизы.

"Они сейчас эксгумацию хотят делать, независимую экспертизу. Они его били-били и потом убили, застрелили. Думают, война все спишет", - возмущается она.