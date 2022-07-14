В Україні російські офіцери вбили свого солдата і списали на війну, - перехоплення ГУР

Два російських офіцера вбили свого содата, а сліди катування на тілі забинтували, щоб приховати злочин. Однак свідки не стали замовчувати правду і зараз діляться цією інформацію зі своїми знайомими та рідними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР МО України .

В перехопленні дружина російського окупанта простить того знайти будь-які можливості, щоб повернутися з війни додому. Радить звернутися до матері, у якої зв’язки в лікарнях, з метою отримати довідку про непридатність до служби.

Потім розповідає історію про свою знайому у якої сина вбили в Україні.

"Його привезли. Вона хотіла його помити, в іншу труну перекласти. А він був весь забинтований. Пройшов місяць і прийшов його друг з армії, у нього контракт закінчився. Він також там був. Прийшов до матері і сказав, що його вбили свої два офіцери. І що він був весь побитий. Він каже, у мене контракт закінчився, я піду головним свідком", - розповідає дружина окупанту.

Вона додає, що після цих слів батьки вбитого бурята вирішили провести ексгумацію тіла для експертизи.

"Вони зараз ексгумацію хочуть робити, незалежну експертизу. Вони його били-били і потім убили, застрілили. Думають, війна все спише", - обурюється вона.