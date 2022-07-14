ru ua
Чт, 14 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україні російські офіцери вбили свого солдата і списали на війну, - перехоплення ГУР

Новость на русском →
Україна, Четвер 14 липня 2022 15:44
В Україні російські офіцери вбили свого солдата і списали на війну, - перехоплення ГУР Фото: в Україні російські офіцери вбили свого солдата (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Два російських офіцера вбили свого содата, а сліди катування на тілі забинтували, щоб приховати злочин. Однак свідки не стали замовчувати правду і зараз діляться цією інформацію зі своїми знайомими та рідними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР МО України.

В перехопленні дружина російського окупанта простить того знайти будь-які можливості, щоб повернутися з війни додому. Радить звернутися до матері, у якої зв’язки в лікарнях, з метою отримати довідку про непридатність до служби.

Потім розповідає історію про свою знайому у якої сина вбили в Україні.

"Його привезли. Вона хотіла його помити, в іншу труну перекласти. А він був весь забинтований. Пройшов місяць і прийшов його друг з армії, у нього контракт закінчився. Він також там був. Прийшов до матері і сказав, що його вбили свої два офіцери. І що він був весь побитий. Він каже, у мене контракт закінчився, я піду головним свідком", - розповідає дружина окупанту.

Вона додає, що після цих слів батьки вбитого бурята вирішили провести ексгумацію тіла для експертизи.

"Вони зараз ексгумацію хочуть робити, незалежну експертизу. Вони його били-били і потім убили, застрілили. Думають, війна все спише", - обурюється вона.

Нагадаємо, як раніше повідомляли в ГУР, Путін не ініціюватиме загальну мобілізацію в РФ без оголошення війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Військовий облік для жінок в Україні: у Генштабі зробили важливу заяву
Військовий облік для жінок в Україні: у Генштабі зробили важливу заяву
DAILY
Яка зброя потрібна Україні, щоби переломити хід війни і перемогти РФ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Яка зброя потрібна Україні, щоби переломити хід війни і перемогти РФ