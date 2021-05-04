В Украине резко изменится погода на этой неделе: синоптики назвали дату

В Украине резко изменится погода с четверга. Все центральные области накроет грозовой ливень.
С 6 мая в центре страны изменится погода. В Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, кропивницкой, Николаевской и Одесской областях будет дождь с грозой. Однако, температура воздуха днем составит +14+18, а ночью +6+11.
Уже 7 мая грозы с дождем будут в большинстве областей Украины, а 8 мая - грозовые ливни накроют всю страну.
Отметим, сегодня погода в Украине солнечная и теплая. Температура воздуха днем достигнет +17.
Напомним, в УкрГидрометцентре спрогнозировали, что в мае 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине 15-18 градусов, в горах 11-13 градусов тепла. Это на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений.