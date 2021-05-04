В Украине резко изменится погода на этой неделе: синоптики назвали дату

В Украине резко изменится погода с четверга. Все центральные области накроет грозовой ливень.

С 6 мая в центре страны изменится погода. В Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, кропивницкой, Николаевской и Одесской областях будет дождь с грозой. Однако, температура воздуха днем составит +14+18, а ночью +6+11.

Уже 7 мая грозы с дождем будут в большинстве областей Украины, а 8 мая - грозовые ливни накроют всю страну.