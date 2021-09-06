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В Украине реализуют проект поддержки общин в управлении земельными ресурсами, - Минрегион

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Киев, Понедельник 06 сентября 2021 17:28
В Украине реализуют проект поддержки общин в управлении земельными ресурсами, - Минрегион Фото: в Украине реализуют проект поддержки общин в управлении земельными ресурсами (УНИАН)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские общины получили право управлять собственными земельными ресурсами - поэтому сейчас перед ними стоят амбициозные задачи в этой плоскости и новые требования к планированию территорий на местном уровне.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра развития общин и территорий Вячеслава Негоды.

"Если раньше община управляла территорией, которая была в пределах застройки населенных пунктов, сегодня децентрализация значительно расширила горизонты ее управления. Водные, лесные ресурсы, земли сельскохозяйственного назначения - теперь общины их хозяева. Задача - не только провести инвентаризацию таких ресурсов и их оценку, но и разработать комплексные планы пространственного развития. Только так возможно эффективно управлять этим стратегическим ресурсом. И в этих вопросах общинам нужна помощь", - отметил Вячеслав Негода.

Так, в рамках проекта "Поддержка общин в управлении землями", который вводит общественный союз "Укргео", запланированы обучение и консультации, изучение опыта лучших практик управления земельными ресурсами, выработки предложений по решению проблемных вопросов земельных отношений на национальном уровне и тому подобное.

Отметим, реализация этого проекта поможет общинам во всех областях Украины внедрить современные инструменты управления землями. Бенефициарами проекта станут, в первую очередь, территориальные общины, их головы и землеустроители. Планируется охватить не менее 800 теробщин.

Напомним, ранее министр развития общин и территорий Алексей Чернышов отметил, что президент Украины подписал важнейший закон, предоставляющий общинам возможность осуществлять эффективное управление землями.

Как сообщалось, ранее "Центры безопасности" в территориальных общинах объединят функции усиления общественной безопасности, защиты от пожаров и чрезвычайных ситуаций и оказания экстренной медпомощи.

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