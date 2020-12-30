В Украине на развитие школьной инфраструктуры потратили 5,2 млрд гривен в 2020

В Министерстве образования и науки сообщили, что в этом году в целом выделили более 5,2 млрд гривен субвенций на развитие школьной инфраструктуры. Больше всего средств пошло на правительственную программу "Способная школа для лучших результатов".
Об этом сообщает пресс-служба МОН.
Средства направили следующим образом:
На дезинфекционные средства для школ в условиях карантина выделили более 500 млн гривен.
Кроме того, 400 млн гривен направили на обновление пищеблоков в школьных столовых в пределах реформы школьного питания.
Напомним, в Украине запускают электронные дневники и школьные журналы. В частности, подписан приказ о начале опытной эксплуатации соответствующего программного модуля.
Школы в Украине переходят на новый санитарный регламент. РБК-Украина подробно расписало, в чем он заключается.