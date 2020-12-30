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В Украине на развитие школьной инфраструктуры потратили 5,2 млрд гривен в 2020

Автор: Юлия Струк

В Министерстве образования и науки сообщили, что в этом году в целом выделили более 5,2 млрд гривен субвенций на развитие школьной инфраструктуры. Больше всего средств пошло на правительственную программу "Способная школа для лучших результатов".

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Об этом сообщает пресс-служба МОН.

Средства направили следующим образом:

  • 3,5 млрд гривен субвенции - на реализацию программы "Способная школа для лучших результатов";
  • 1 млрд 60 млн гривен субвенции - на развитие Новой украинской школы;
  • 600 млн гривен субвенции - на закупку школьных автобусов
  • более 55 млн гривен - на программу "Достоинство ребенка";
  • 45 млн гривен - на современное оборудование для специальных школ и НРЦ.

На дезинфекционные средства для школ в условиях карантина выделили более 500 млн гривен.

Кроме того, 400 млн гривен направили на обновление пищеблоков в школьных столовых в пределах реформы школьного питания.

Напомним, в Украине запускают электронные дневники и школьные журналы. В частности, подписан приказ о начале опытной эксплуатации соответствующего программного модуля.

Школы в Украине переходят на новый санитарный регламент. РБК-Украина подробно расписало, в чем он заключается.

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