В Украине на развитие школьной инфраструктуры потратили 5,2 млрд гривен в 2020

В Министерстве образования и науки сообщили, что в этом году в целом выделили более 5,2 млрд гривен субвенций на развитие школьной инфраструктуры. Больше всего средств пошло на правительственную программу "Способная школа для лучших результатов".

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

Средства направили следующим образом:

3,5 млрд гривен субвенции - на реализацию программы "Способная школа для лучших результатов";

1 млрд 60 млн гривен субвенции - на развитие Новой украинской школы;

600 млн гривен субвенции - на закупку школьных автобусов

более 55 млн гривен - на программу "Достоинство ребенка";

45 млн гривен - на современное оборудование для специальных школ и НРЦ.

На дезинфекционные средства для школ в условиях карантина выделили более 500 млн гривен.

Кроме того, 400 млн гривен направили на обновление пищеблоков в школьных столовых в пределах реформы школьного питания.

Напомним, в Украине запускают электронные дневники и школьные журналы. В частности, подписан приказ о начале опытной эксплуатации соответствующего программного модуля.

Школы в Украине переходят на новый санитарный регламент. РБК-Украина подробно расписало, в чем он заключается.