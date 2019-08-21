ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине разрешили продлить срок обучения для детей с особыми потребностями

Новости » Общество    21.08.2019 - 17:54
В Украине разрешили продлить срок обучения для детей с особыми потребностями
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Речь идет об учениках инклюзивных классов начальной и базовой школы

Продолжительность обучения для школьников с особыми образовательными потребностями можно будет продлить на два года. Соответствующее решение в ходе своего заседания принял Кабинет министров, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, речь идет об учениках инклюзивных классов начальной и базовой школы. На каждом из этих уровней обучение можно продлить на 1 год.

Следует отметить, что вопрос увеличения продолжительности обучения будет решать команда психолого-педагогического сопровождения, в соответствии с индивидуальной образовательной траекторией, согласовав это с родителями или законными представителями ребенка. Решение команды вводится соответствующим приказом руководителя учреждения.

Напомним, пятый президент Петр Порошенко в октябре прошлого года подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о доступе лиц с особыми образовательными потребностями к образовательных услугам", который предусматривает развитие инклюзии на разных уровнях образования.

Как писало РБК-Украина, в начале 2019 года Порошенко отмечал, что в государственном бюджете заложено достаточно ресурсов для создания и надлежащего оборудования почти 700 инклюзивных центров, что должно полностью удовлетворить потребность в таких заведениях.

Кабмин выделил более 5 млн гривен пострадавшим участникам АТО Кабмин снизил нагрузку на местные бюджеты по жилью для переселенцев
Новости Украины Кабинет Министров Украиныинклюзия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь