В Украине разрешили образовательные и профмероприятия, но с ограничениями
Кабинет министров ослабил карантинные ограничения в Украине. Правительство разрешило проведение массовых образовательных и профессиональных мероприятий, но с ограничениями.
Об этом говорится на сайте Кабмина.
Правительство внесло изменения в постановление №1236 от 9 декабря 2020 года об установлении карантина на территории Украины.
Кабмин разрешил прием посетителей учреждениями культуры и с проведением публичных научных, образовательных и профессиональных тематических мероприятий с заполняемостью залов до 50% мест или из расчета 1 человек на 5 квадратных метров.
"Размещение осуществляется со свободным местом рядом, спереди и сзади", - уточнили в Кабмине.
Напомним, карантин в Украине планируют продлить до 30 апреля и это не окончательная дата. Правительство также допускает возвращение к адаптивному формату карантина.
Также РБК-Украина писало, что в Министерстве охраны здоровья назвали единственное условие для возврата к жесткому карантину.
Кроме того, в Минздраве пообещали не останавливать работу общественного транспорта в "красной зоне" карантина в случае возвращения к адаптивному формату.