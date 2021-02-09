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В Україні дозволили проведення форумів, але з обмеженнями

Новость на русском → Київ, Вівторок 09 лютого 2021 15:59
В Україні дозволили проведення форумів, але з обмеженнями Фото: карантин в Україні (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Кабінет міністрів послабив карантинні обмеження в Україні. Уряд дозволив проведення масових освітніх та професійних заходів (форумів), але з обмеженнями.

Про це йдеться на сайті Кабміну.

Уряд вніс зміни до постанови №1236 від 9 грудня 2020 року про встановлення карантину на території України.

Кабмін дозволив приймання відвідувачів закладами культури та з проведення публічних наукових, освітніх та професійних тематичних заходів з наповненістю залів до 50% місць або з розрахунку 1 особа на 5 квадратних метрів.

"Розміщення здійснюється з вільним місцем поруч, спереду та позаду", - уточнили в Кабміні.

Нагадаємо, карантин в Україні планують продовжити до 30 квітня і це не кінцева дата. Уряд також допускає повернення до адаптивного формату карантину.

Також РБК-Україна писало, що у Міністерстві охорони здоров'я назвали єдину умову для повернення до жорсткого карантину.

Крім того, у МОЗ пообіцяли не зупиняти роботу громадського транспорту в "червоній зоні" карантину у разі повернення до адаптивного формату.

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