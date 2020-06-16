В Украине разоблачили сеть ботоферм: выполняли заказ из РФ

Служба безопасности Украины разоблачила межрегиональную сеть ботоферм в Киеве и четырех других областях. Ботоферма распространяла фейки по заказу из России, которые были направлены на эскалацию конфликта на Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что возможности сети позволяли распространять неправдивую информацию от более 10 тысяч ботов. При этом организаторы использовали не только учетные записи в соцсетях и е-мейлы, но и электронные кошельки с поддельными персональными данными.

"Оперативники спецслужбы установили, что для регистрации аккаунтов злоумышленники использовали, кроме украинских, также российские и европейские SIM-карты мобильных операторов. В Европе их преимущественно невозможно приобрести без идентификации граждан, а в РФ также без содействия со стороны спецслужб", - сообщили в СБУ.

Оборудование ботоферм было размещено по 12 адресам в Киеве, Львовской, Черниговской, Сумской и Одесской областях.

"Выполняя заказ на эскалацию конфликта на востоке Украины, организаторы ботоферм осуществляли информационные "вброс", способствовали распространению негативных настроений и дискредитировали украинскую власть как внутри страны, так и за ее пределами", - рассказали в спецслужбе.

В рамках расследования были проведены одновременные обыски по всем адресам ботоферм. Были изъяты доказательства причастности конкретных лиц к незаконной деятельности, в том числе и более 40 тысяч SIM-карт мобильных операторов.

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины отметили, что Россия весной усилила информационные атаки в отношении Украины и других европейских стран.

Также РБК-Украина писало, что в феврале правоохранители разоблачили российскую сеть ботоферм, которая занималась подстрекательством протестных настроений в Украине.