В Украине разоблачили продажу баз данных Госпогранслужбы

Служба безопасности Украины разоблачила в Ивано-Франковской области действующего и бывшего пограничников на продаже секретной информации из баз данных Государственной пограничной службы. Базы данных продавались, в частности, участникам криминальных группировок.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как отметили правоохранители, пограничники предлагали свои услуги через интернет, а оплату получали на банковские карты.

"По предварительным данным следствия, злоумышленники продавали данные о пересечении госграницы гражданами Украины и иностранцами, срок их пребывания в стране и наличие запретов на въезд или выезд", - сообщили в СБУ.

Обоим фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 361-2 (несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) Уголовного кодекса Украины.

Материалы дела направлены в суд.

Ранее РБК-Украина писало, что в мае произошла утечка персональных данные украинцев в результате хакерской атаки на банки, госорганы и службы перевозок, по данному факту правоохранители провели 36 обысков и сообщили 8 подозрений.

Также сообщалось, что СБУ в Харькове разоблачила хакеров, которые обворовывали банковские счета украинцев.