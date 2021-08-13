ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине растет число новых COVID-случаев: за сутки заболели еще 1263 человека

Новина українською →
Киев, Пятница 13 августа 2021 08:18
В Украине растет число новых COVID-случаев: за сутки заболели еще 1263 человека Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине обнаружили рост новых заражений коронавирусом, за минувшие сутки выявили 1263 новых случая. Больше всего за вчера обнаружили заражений в Киеве и Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

За сутки госпитализировали 613 человек; летальных исходов - 44; выздоровели - 1007 человек. Протестовали методом ПЦР - 22 318 человек, методом ИФА - 8133 лица, экспресс-тестами - 16 904 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (166), Одесской (99), Донецкой (84), Харьковской (78) и Львовской (78) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 2 263 864 лица;
  • выздоровели - 2 195 798 человек;
  • летальных случаев - 53 217.

Напомним, в Украине продлили карантин до октября.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины
NEWS
В Украине растет число новых COVID-случаев: за сутки заболели еще 1263 человека
В Украине растет число новых COVID-случаев: за сутки заболели еще 1263 человека
DAILY
Труба Медведчука: чемодан без ручки ценой в десятки миллионов гривен
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Труба Медведчука: чемодан без ручки ценой в десятки миллионов гривен