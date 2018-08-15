В Украине пройдёт шестое международное криптособытие Blockchain & Bitcoin Conference Kyiv

19 сентября в столице Украины пройдёт крупное криптособытие - Blockchain & Bitcoin Conference Kyiv. Мероприятие станет площадкой, где криптоэксперты поделятся опытом с бизнес-аудиторией, а компании представят последние новинки криптоиндустрии.

Как сообщает организатор - международная компания Smile-Expo - мероприятие в равной степени сфокусировано на образовательной и практической составляющих.

"Кроме конкретных примеров по применению блокчейна или криптоактивов, на конференции прозвучат доклады о развитии децентрализованных технологий и тенденциях в законодательной сфере. Эту информацию вы не найдёте в Интернете", - сообщает координатор мероприятия Иван Сухомлин.

Конференция

Участников ожидают два параллельных потока - Main Hall, посвящённый блокчейну в бизнесе и криптовалютам, и Tech Hall, где докладчики сфокусируются на токенизации активов, ICO и трейдинге.

Главными темами потока Main Hall станут: технологическое развитие блокчейна, его безопасность и кросс-индустриальное применение. Спикеры также обсудят взаимодействие криптоактивов с классическими финансами и спрогнозируют, каким будет регулирование крипторынка в Украине и других странах.

Поток Tech Hall будет посвящён токенсейлам и применению токенизированных активов на практике. Докладчики также расскажут, как торговать такими активами на крипторынке, и к чему приведёт развитие децентрализованных технологий.

Спикерами станут ведущие криптоэксперты из Украины и из-за рубежа, финансовые аналитики, предприниматели, инвесторы, юристы, представители государственной власти, основатели стартапов, трейдеры и маркетологи.

Демозона

Мероприятие рассчитано не только на предпринимателей и инвесторов, но и на всех, кто интересуется развитием блокчейн-индустрии. В специально оборудованной зоне ключевые игроки рынка представят последние достижения: софт, оборудование для майнинга, финансовые, юридические, технические и консалтинговые услуги для различных отраслей.

Место проведения

Событие пройдёт в КВЦ "Парковый", напротив с Мариинского парка, возле набережной Днепра. Адрес: Парковая дорога, 16а, Киев, 04070, Украина.