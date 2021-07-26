В Украине провели исследование доступности городских пространств

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минрегиона Алексея Чернышова в Facebook.

В частности, эксперты провели исследования доступности городских пространств, где проанализировали проблемы, с которыми сталкиваются представители маломобильных групп при пользовании жилыми зданиями, парками, скверами, улицами, общественными учреждениями и пр.

"Альбом безбарьерных решений" создается в рамках инициативы первой леди Елены Зеленская "Без барьеров".

"Продолжаем развивать безбарьерную Украину. "Исследование доступности городских пространств" - это отчет, который является первым этапом работы в рамках создания "Альбома безбарьерных решений". Уже с сегодняшнего дня все, кто влияет на безбарьерность городских пространств, смогут узнать об основных проблемах с доступностью в городах и о нормативных документах с ответами, как не допустить подобные недостатки в будущем", - отметила первая леди Елена Зеленская.

Исследование базируется на результатах опроса людей с инвалидностью, пожилых людей, родителей с детьми и других маломобильных групп населения об их опыте пользования городскими пространствами. В частности, по барьерам, с которыми они сталкиваются, передвигаясь по городу, на работе, во время учебы или получения услуг. Значительную часть отчета посвящена анализу действующих нормативов и стандартов, регулирующих вопросы безбарьерности.

"Мы получили реальный продукт, в котором описаны ключевые проблемы доступности общественных пространств и перечень нормативных документов, регулирующих их решения. При участии экспертов, архитекторов, урбанистов и представителей общественности были выделены наиболее острые проблемы, а также сформирован полный перечень документов с указанием, появление каких именно барьеров они помогут не допустить в будущем", - сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

Министр отметил, что отчет пригодится всем, кто имеет влияние на доступность общественных пространств: работникам муниципалитетов, коммунальных предприятий, владельцам зданий и помещений, архитекторам, проектантам, строителям, представителями ОСМД и другим. Ведь, по его словам, они не всегда в полной мере осознают масштаб проблем с доступностью.

Следующим этапом работы станет разработка первой части "Альбома безбарьерных решений", в которой будет проиллюстрировано, какими должны быть доступные крыльца и подъезды в украинских общинах. Презентацию планируется провести осенью.

"Альбом должен проиллюстрировать на примерах, как городская среда может быть безбарьерным и дружественным ко всем людям. В то же время он должен стать путеводителем, толкователем и руководством для всех, кто меняет свои города, поселки, общины и стремится сделать их свободными от барьеров и преград", - подчеркнул Алексей Чернышев.