В Украине проведут аудит в 265 учреждениях общего среднего образования в 2021

Государственная служба качества образования проведет оценивание качества образовательной деятельности 265 учреждений общего среднего образования в новом году. Во время аудита эксперты будут изучать процессы в учебном заведении по четырем направлениям.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Эксперты будут оценивать:

образовательную среду;

систему оценивания учащихся;

педагогическую деятельность;

управленческую деятельность.

"По результатам оценки каждое учреждение получит заключение и рекомендации, как и в каких направлениях усовершенствовать свою деятельность. Планом проведения институциональных аудитов на 2021 год охвачены учреждения общего среднего образования 21 области и г. Киева", - указано в сообщении.

Напомним, в Министерстве образования и науки сообщили, что в этом году в целом выделили более 5,2 млн гривен субвенций на развитие школьной инфраструктуры.

Как писало РБК-Украина, в Украине запускают электронные дневники и школьные журналы.

Кроме того, школы в Украине переходят на новый санитарный регламент.