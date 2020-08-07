В Украине произошла утечка персональных данных военнослужащих

В Украине обнаружили telegram-бот, который незаконно распространяет персональные данные украинских военнослужащих. Бот содержит файл с ФИО, номерами воинских частей, датами самовольного оставления воинских частей относительно 6 907 военных.

Об этом сообщает Офис украинского омбудсмена.

Telegram-бота обнаружили в июле во время мониторинга соблюдения законодательства в сфере защиты персональных данных.

Офис омбудсмена сразу же направил письмо в СБУ и Нацполицию с просьбой принять меры для его блокировки, но по состоянию на сегодня telegram-бот продолжает распространять информацию.

В четверг, 6 августа, полиция сообщила о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 182 Уголовного кодекса Украины - нарушение неприкосновенности частной жизни. Санкция предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до 3 лет.

Напомним, ранее произошла утечка данных из сервиса Cloudflare, которым пользуются украинские государственные органы для защиты от кибер-атак; СБУ проверила утечку и рассказала, грозит ли она государственной безопасности.