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В Украине произошел сбой в графике движения поездов из-за непогоды

Понедельник 14 декабря 2020 10:48
В Украине произошел сбой в графике движения поездов из-за непогоды
Фото: поезд (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

"Укрзализныця" сообщает о сбое в графике движения поездов. Некоторые поезда задерживаются из-за непогоды.

Об этом сообщает пресс-служба железной дороги.

Так, поезд №712/711 Киев - Константиновка задерживается в пути на 1 час 35 минут. Поезд № 722/721 Киев - Харьков задерживается на 1 час 20 минут.

В ведомстве также призывают пассажиров быть осторожными на объектах железнодорожной инфраструктуры и внимательно слушать объявления на вокзалах.

Напомним, погода в Украине 14 декабря продолжает ухудшаться, на дорогах гололед и туман.

Кроме того, в 107 населенных пунктах Украины отсутствует электричество из-за порывов ветра и обледенения проводов.

Также ранее РБК-Украина сообщало, что из-за погодных условий 10 декабря произошли задержки пяти поездов.

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