В Украине прогнозируют рассмотрение дела "Нефтегаздобычи" в Высоком суде Лондона

"Если факты политического вмешательства в уголовное дело на самом высоком уровне, откровенного злоупотребления правосудием и вымогательства под прикрытием депутатского мандата подтвердятся, тогда этим делом уже в обозримой перспективе будут заниматься не украинские суды, а, например, Высокий суд Лондона. Подобная возможность предусмотрена акционерным соглашением "Нефтегаздобычи", - говорится в публикации.

Напомним, ранее основатель "Нефтегаздобычи" Николай Рудьковский, семье которого принадлежит часть компании, написал письмо президенту Владимиру Зеленскому, в котором заявил, что ему известно о визите Семинского к главе государства, а также о том, что во время этой встречи нардеп от "Слуги народа" пытался получить возможность незаконно повлиять на правоохранительную систему и суды, в контексте конфликта вокруг "Нефтегаздобычи".

На прошлой неделе издание "Цензор.Нет" опубликовало расшифровки разговора экс-директора "Нефтегаздобычи", а ныне нардепа Олега Семинского с Андреем Мельником, который проходит в качестве подозреваемого по делу о похищении Семинского в 2012 году.

На встрече собеседники в доверительной манере обсуждают планы по перераспределению долей в "Нефтегаздобыче", участие в них известных политиков и уголовных авторитетов, а Семинский хвастается своим мандатом и причастностью к команде действующей власти.

Как известно, ранее Семинский сам публично называл Мельника "главарем банды", которая организовала похищение. При этом подозрение в заказе преступления в марте было вручено Николаю Рудьковскому.