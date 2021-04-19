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В Украине прогнозируют рассмотрение дела "Нефтегаздобычи" в Высоком суде Лондона

Новина українською → Киев, Понедельник 19 апреля 2021 14:18
В Украине прогнозируют рассмотрение дела "Нефтегаздобычи" в Высоком суде Лондона Фото: рассмотрение дела "Нефтегаздобычи" может дойти до Высокого суда Лондона (twitter.com)
Автор: РБК-Украина

Конфликт вокруг крупнейшей частной газодобывающей компании Украины "Нефтегаздобыча" может дойти до Высокого суда Лондона и грозит задеть политическую элиту страны.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "От Банковой до Лондона. Чем может закончиться для власти война за "Нефтегаздобычу".

"Если факты политического вмешательства в уголовное дело на самом высоком уровне, откровенного злоупотребления правосудием и вымогательства под прикрытием депутатского мандата подтвердятся, тогда этим делом уже в обозримой перспективе будут заниматься не украинские суды, а, например, Высокий суд Лондона. Подобная возможность предусмотрена акционерным соглашением "Нефтегаздобычи", - говорится в публикации.

Напомним, ранее основатель "Нефтегаздобычи" Николай Рудьковский, семье которого принадлежит часть компании, написал письмо президенту Владимиру Зеленскому, в котором заявил, что ему известно о визите Семинского к главе государства, а также о том, что во время этой встречи нардеп от "Слуги народа" пытался получить возможность незаконно повлиять на правоохранительную систему и суды, в контексте конфликта вокруг "Нефтегаздобычи".

На прошлой неделе издание "Цензор.Нет" опубликовало расшифровки разговора экс-директора "Нефтегаздобычи", а ныне нардепа Олега Семинского с Андреем Мельником, который проходит в качестве подозреваемого по делу о похищении Семинского в 2012 году.

На встрече собеседники в доверительной манере обсуждают планы по перераспределению долей в "Нефтегаздобыче", участие в них известных политиков и уголовных авторитетов, а Семинский хвастается своим мандатом и причастностью к команде действующей власти.

Как известно, ранее Семинский сам публично называл Мельника "главарем банды", которая организовала похищение. При этом подозрение в заказе преступления в марте было вручено Николаю Рудьковскому.

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