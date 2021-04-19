В Україні прогнозують розгляд справи "Нафтогазвидобування" у Високому суді Лондона

Конфлікт навколо найбільшої приватної газодобувної компанії України "Нафтогазвидобування" може дійти до Високого суду Лондона і загрожує зачепити політичну еліту країни.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Від Банкової до Лондона. Чим може закінчитися для влади війна за "Нафтогазвидобування ".

"Якщо факти політичного втручання в кримінальну справу на найвищому рівні, відвертого зловживання правосуддям і вимагання під прикриттям депутатського мандата підтвердяться, тоді цією справою вже в найближчій перспективі будуть займатися не українські суди, а, наприклад, Високий суд Лондона. Така можливість передбачена акціонерною угодою "Нафтогазвидобування", - йдеться у публікації.

Нагадаємо, раніше засновник "Нафтогазвидобування" Микола Рудьковський, сім'ї якого належить частина компанії, написав лист президенту Володимиру Зеленському, в якому заявив, що йому відомо про візит Семінського до глави держави, а також про те, що під час цієї зустрічі нардеп від "Слуги народу" намагався отримати можливість незаконно вплинути на правоохоронну систему і суди, в контексті конфлікту навколо "Нафтогазвидобування".

Минулого тижня видання "Цензор.Нет" опублікувало розшифровки розмови екс-директора "Нафтогазвидобування", а нині нардепа Олега Семінського з Андрієм Мельником, який проходить в якості підозрюваного у справі про викрадення Семінського у 2012 році.

На зустрічі співрозмовники у довірчій манері обговорюють плани щодо перерозподілу часток в "Нафтогазвидобування", участь в них відомих політиків і кримінальних авторитетів, а Семінський хвалиться своїм мандатом і причетністю до команди чинної влади.

Як відомо, раніше Семінський сам публічно називав Мельника "ватажком банди", яка організувала викрадення. При цьому підозру в замовленні злочину у березні було вручено Миколі Рудьковському.