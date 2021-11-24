В Украине продолжают расти потери от импорта октаноповышающих растворителей, - "А-95"

Импорт растворителей для лакокрасочной промышленности, ввозимых преимущественно для кустарного производства бензина, в январе-октябре 2021 г. составил 107,7 тыс. т, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (52,5 тыс. т). Размер бюджетных потерь оценочно составил 935 млн грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Консалтинговой группы "А-95" на основе специального исследования.

Лидерство третий месяц кряду удерживает компания "Пром Хим" - 1,8 тыс. т. Данный оператор является специмпортером растворителей для компании "Альтернатив Энерджи Сорсес Компани" - оператора крупнейшего в стране мини-НПЗ в поселке Мерефа Харьковской области, снабжающего топливом, в частности, сеть Моtto. По данным участников рынка, крупным получателем продукции мини-НПЗ в Мерефе является также сеть Brent Oil.

Поставка растворителей в Украину в 2020-2021 гг., тыс. т

На второй позиции произошла замена: ее с 1,4 тыс. т растворителей заняла компания "ВТГ-Трейдинг", которая поставляет растворители группе компаний "Сан Ойл", оперирующей четырьмя мини-НПЗ (Решетиловка, Богодухов, Васищево и Кременчуг).

Группа "БРСМ", которая ранее удерживала второе место в рейтинге импортеров растворителей, в октябре переместилась на третью строчку с объемом 1,3 тыс. т.

Напомним, группа получает высокооктановые бензины и альтернативное (спиртосодержащее) топливо на мини-НПЗ в Гадяче (Полтавская обл.) и с нефтебазы в Переяславском (Киевская обл.).

Далее в октябрьском рейтинге импортеров следует компания "Планте 2000", импортировавшая 900 т растворителей. Отметим, ранее эта компания переадресовывала часть продукта в адрес группы "БРСМ".

На четвертом месте разместился новичок рейтинга - "Азарес", на счету которого 800 т. Согласно открытым данным, основным видом деятельности компании является оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом.

ООО "Терминал" (ОКПО 32547138), которое прописано в Мироновке Киевской области и где ранее фискальные органы неоднократно накрывали незаконное производство нефтепродуктов , по итогу октября ввезло только 500 т растворителей, тем самым заняв пятую строчку рейтинга. По имеющимся данным, сейчас "Терминал", в частности, производит альтернативное топливо для сети Motto.

"Учитывая, что растворители используются для кустарного производства бензина без уплаты акцизного сбора, весь импортируемый объем можно считать безакцизным объемом бензина. При текущих ставках акцизов размер бюджетных потерь за 10 месяцев 2021 года составил около 935 млн грн", - сообщили в "А-95".

В компании также отметили, что импортируемые растворители являются смесью октаноповышающих компонентов, используемых при производстве бензинов: МТБЭ, метанола, толуола, ортоксилола, бутилового спирта и т.д. Все перечисленные компоненты по отдельности облагаются акцизным сбором по "бензиновой" ставке 213 евро/1000 л, тогда как по коду растворителей относятся к безакцизным. Это стало возможным после внесения в мае 2020 года специальной правки в Налоговый кодекс Украины.