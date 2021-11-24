В Україні продовжують зростати втрати від імпорту октанопідвищуючих розчинників, - "А-95"

Імпорт розчинників для лакофарбової промисловості, що завозяться переважно для кустарного виробництва бензину, у січні-жовтні 2021 р. становив 107,7 тис. т, що вдвічі більше, ніж за аналогічний період торік (52,5 тис. т). Обсяг бюджетних втрат оцінно склав 935 млн грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Консалтингової групи "А-95" на основі спеціального дослідження.

Лідерство третій місяць поспіль утримує компанія "Пром Хім" - 1,8 тис. т. Цей оператор - спецімпортер розчинників для компанії "Альтернатив Енерджі Сорсес Компані", оператора найбільшого в країні міні-НПЗ у селищі Мерефа Харківської області, яке забезпечує пальним, зокрема, мережу Моtto. За даними учасників ринку, великим отримувачем продукції міні-НПЗ у Мерефі є також мережа Brent Oil.

Поставка розчинників в Україну у 2020-2021 рр., тис. т

На другій позиції відбулася заміна: її з 1,4 тис.т розчинників зайняла компанія "ВТГ-Трейдинг", яка поставляє розчинники групі компаній "Сан Ойл", що оперує чотирма міні-НПЗ (Решетилівка, Богодухів, Васищеве та Кременчук).

Група "БРСМ", яка раніше утримувала друге місце в рейтингу імпортерів розчинників, у жовтні перемістилася на третій рядок з обсягом 1,3 тис. т. Нагадаємо, група отримує високооктанові бензини й альтернативне (спиртовмісне) паливо на міні-НПЗ у Гадячі (Полтавська) обл.) і з нафтобази в Переяславському (Київська обл.).

Далі в жовтневому рейтингу імпортерів йде компанія "Планте 2000", яка імпортувала 900 т розчинників. Зазначимо, раніше ця компанія переадресовувала частину продукту на адресу групи "БРСМ".

На четвертому місці розмістився новачок рейтингу - "Азарес", на рахунку якого 800 т. Згідно з відкритими даними, основним видом діяльності компанії є гуртова торгівля твердим, рідким і газоподібним паливом.

ТОВ "Термінал" (ОКПО 32547138), яке прописане у Миронівці Київської області й де раніше фіскальні органи неодноразово накривали незаконне виробництво нафтопродуктів, за підсумками жовтня завезло лише 500 т розчинників, тим самим посівши п'яту сходинку рейтингу. За наявними даними, зараз "Термінал", зокрема, виробляє альтернативне паливо для мережі Motto.

"З огляду на те, що розчинники використовуються для кустарного виробництва бензину без сплати акцизного збору, весь імпортований обсяг можна вважати безакцизним обсягом бензину. За поточних ставок акцизів обсяг бюджетних втрат за 10 місяців 2021 року становив близько 935 млн грн", - повідомили в "А-95".

У компанії також відзначили, що імпортовані розчинники є сумішшю октанопідвищуючих компонентів, що використовуються при виробництві бензинів: МТБЕ, метанолу, толуолу, ортоксилолу, бутилового спирту і т.д.. Усі перераховані компоненти окремо обкладаються акцизним збором за "бензиновою" ставкою 213 євро/1000 л, тоді як за кодом розчинників відносяться до безакцизних. Це стало можливим після внесення у травні 2020 року спеціальної правки у Податковий кодекс України.